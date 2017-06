Dead Cross: il video di “Seizure And Desist”

I Dead Cross, band composta da Mike Patton (Faith No More), Dave Lombardo (ex-Slayer, Suicidal Tendencies, Misfits), Justin Pearson e Michael Crain, hanno diffuso online il video ufficiale di “Seizure And Desist“, nuovo brano tratto dal debut album. Il disco, prodotto da Ross Robinson (Korn, Deftones, Sepultura, Limp Bizkit), sarà pubblicato il prossimo 4 Agosto per Ipecac Recordings, l’etichetta di Patton.

A proposito della clip, Pearson ha commentato così:

Eric Livingston, L’artista che ha realizzato l’artwork dell’album ha ideato anche questo video. A mio avviso, questa clip sintetizza l’attuale clima sociale e politico. Per la maggior parte degli abitanti il mondo è un posto meschino, squallido… insomma un posto di merda. Il video cattura la durezza dei tempi che stiamo vivendo, oltre ad essere un mezzo privilegiato per comunicare qualcosa andando al di là del linguaggio base e facendo ricorso ad immagini iconiche, tecniche esagerate nonché riferimenti di rilevanza storica; tutto ciò coincide anche con un piccolo tuffo nel futuro.

Di seguito l’artwork di copertina dell’album.