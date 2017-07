I death metaller tedeschi Dawn Of Disease hanno diffuso il video ufficiale di “Akephalos“. Il brano è tratto dal nuovo album “Ascension Gate” in uscita il prossimo 11 agosto per Napalm Records.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. Passage

02. Perimortal (ascolta l’audio)

03. Leprous Thoughts

04. Beneath The Waters

05. Ascension Gate

06. Akephalos

07. Fleshless Journey

08. The Growing Emptines

09. Lucid