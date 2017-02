Danny Worsnop: il video di “Prozac” dal debut album solista “The Long Road Home”

Danny Worsnop, frontman dei dei britannici Asking Alexandria, ha rilasciato online il video di “Prozac“, altro brano tratto dal suo primo album solista intitolato “The Long Road Home” in uscita il prossimo 17 Febbraio per la Earache Records.

Il video è stato filmato presso i Lattitude Studio South in Tennessee.

Di seguito ricordiamo tracklist e artwork di ““:

01. Prozac

02. Mexico

03. I Feel Like Shit

04. Anyone But Me

05. High

06. I Got Bones

07. Quite A While

08. Don’t Overdrink It

09. I’ll Hold On

10. Midnight Woman

11. Same Old Ending

12. The Man