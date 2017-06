Danko Jones: una data live in Italia a settembre

Comunicato Hub Music factory:

A quasi quattro anni di distanza torna l’incredibile energia dei Danko Jones nel nostro Bel Paese! La band si esibirà il prossimo 08 settembre presso il Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI) per un’unica data italiana con uno special guest che sarà annunciato prossimamente.

“Una delle band più energetiche e divertenti al mondo. Danko stesso è un turbinio di carimsa, riff e charm lascivo”

– Metal Hammer UK

Gli show dei Danko Jones sono puro rock’n’roll, adrenalina pompata a mille trasmessa dalla spiazzante presenza scenica del leader, Danko, in grado di coinvolgere le folle più rigide e riluttanti. La band ha ormai alle spalle più di 20 anni di carriera, dagli inizi a Toronto, nel 1996, con la pubblicazione dei primi EP, fino a una carrellata di album in studio e di singoli di successo tra cui “Had Enough”, “Full Of Regret” e “Code Of The Road”. Negli ultimi due decenni i Danko Jones hanno fatto lunghi tour da headliner registrando numerosi sold out in Canada ed Europa, nonché viaggiato anche negli Stati Uniti, Brasile, Giappone, Australia e Sud Africa, praticamente mezzo mondo. Hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Guns N Roses, Motorhead e Volbeat e aperto a band come The Rolling Stones e Ozzy Osborne.

Dopo aver raggiunto il top delle posizioni in classifica in Germania, Olanda, Austria e Finlandia con l’ultimo album “Fire Music” (2015) la band ha pubblicato da pochi mesi un nuovo album, “Wild Cat”, uscito lo scorso 3 marzo per eOne in Canada e per Bad Taste Records / AFM Records nel resto del mondo. Il primo singolo estratto “Do You Wanna Rock” ha raggiunto la 5° posizione nella classifica della Active Rock Radio in Canada ed è stato inserito nei palinsesti delle radio di tutto il mondo in rotazione massiva.

La band non si è mai sentita più vivace ed attiva come con Wild Cat; le 11 tracce di questo disco sono infatti le più rappresentative della loro carriera e delle loro influenze, Wild Cat è decisamente l’album più impegnativo e consistente che abbiano mai prodotto e le ottime recensioni della stampa di settore italiana e internazionale, ne sono la prova concreta: i giudizi di riviste come Rock Hard, Classic Rock, Metal Hammer e Rockerilla oscillano tutti tra i 7 e gli 8 punti su 10.

Disponibile online il video del primo singolo, “My Little RnR” una vera e propria hit che ha raggiunto la 3° posizione nella classifica Top Ten di MTV Rock Italia, in linea con lo spessore artistico dell’album da cui è estratta.

I Danko Jones sono ormai un marchio di fabbrica di rock’n’roll che attinge in parti uguali da un’infinità di generi; spaziando dal blues al garage anni ’60, dall’hard rock anni ’70 all’hardcore degli ’80 fino all’indie rock e al metal scandinavo degli anni ’90, i loro dischi sono un’esperienza unica che può essere completata solo con la partecipazione ad uno dei loro concerti!

Di seguito i dettagli dello show:

DANKO JONES

+ Special Guest

08 settembre 2017

LIVE MUSIC CLUB |TREZZO SULL’ADDA (MI)

– UNICA DATA ITALIANA –

Ingresso in cassa 25,00€

Ingresso in prevendita 20,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili da martedì 27 giugno alle ore 11.00 sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow.

Evento Facebook