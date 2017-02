Danko Jones: i dettagli del nuovo album “Wild Cat”

I canadesi Danko Jones pubblicheranno il loro nuovo full lenght “Wild Cat” il prossimo 3 Marzo tramite AFM/Bad Taste. La band ha inoltre messo a disposizione uno speciale box set in edizione limitata (solo 1000 copie in tutto il mondo) che include: CD Digipack, francobollo laminato che riproduce l’artwork di copertina, una toppa esclusiva targata Danko Jones, adesivo per paraurti Danko Jones, poster, certificato di autenticità.

Di seguito tracklist e artwork di “Wild Cat“:

“I Gotta Rock”

“My Little RnR”

“Going Out Tonight”

“You Are My Woman”

“Do This Every Night”

“Let’s Start Dancing”

“Wild Cat”

“She Likes It”

“Success In Bed”

“Diamond Lady”

“Revolution (But Then We Make Love)”