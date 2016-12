Cult Of Luna: in arrivo il DVD “Years In A Day”

I Cult Of Luna hanno annunciato l’uscita di un nuovo, speciale DVD, che si intitolerà “Years In A Day” e potrà essere pre ordinato a partire dal 20 Gennaio.

La pubblicazione è prevista per il 21 Aprile 2017.

Lo speciale bundle conterrà un DVD con lo show di 2 ore tenuto dalla band presso La Gaîté Lyrique di Parigi, 2 CD live con la registrazione dei concerti al Roadburn Festival 2013 e 2016, il CD audio estratto dal DVD di Parigi e molto altro.

Il bundle sarà inoltremaccompagnato da un esclusivo vinile digipack, in edizione limitata a sole 7.000 copie.

Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni in merito alla release.