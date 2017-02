Crystal Viper: il video ufficiale di “When The Sun Goes Down”

I Crystal Viper hanno diffuso in streaming il video ufficiale di “When The Sun Goes Down“, brano tratto dal nuovo album “Queen Of The Witches” in uscita il prossimo 17 Febbraio tramite AFM Records.

Il nuovo album prodotto da(Cirith Ungol, Mythra, Sacred Steel) e mixato e masterizzato da(Jack Starr’s Burning Starr, Lonewolf, Mortician) è già disponibile in prevendita a questoin LP edizione limitata (prima tiratura: 500 copie su vinile bianco, copertina apribile), CD e digital download. Le versioni in LP e CD prevedono due differenti bonus track: il primo conterrà la cover “” degli, mentre il secondo la cover “” dei

La nuova release si avvale inoltre della presenza di tre ospiti speciali: Ross The Boss (ex Manowar), Jeff Dunn aka Mantas (Venom / Venom Inc.) e Steve Bettney della band cult NWOBHM Saracen che duetterà in una canzone insieme alla vocalist Marta Gabriel.