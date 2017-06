Crazy Town: cinque date live in Italia a luglio

Comunicato Bagana Rock Agency:

I Crazy Town, la band nu-metal/rap-rock, resa celebre nel 2001 in tutto il mondo dal singolo “Butterfly”, è di recente tornata sulle scene con l’album “The Brimstone Sluggers” ed ha già scelto l’Italia per registrare il nuovo lavoro.

Dopo le 3 date italiane dello scorso gennaio 2017 e un tour mondialeche ha toccato continenti come Asia, Europa, America la band ha annunciato il suo ritorno in Italia per 5 date esclusive quest’estate.

Eccole nel dettaglio:

Mer 26 Luglio @ Skate Park, Osimo di Ancona (AN)

Gio 27 Luglio @ Circolo Svolta, Rozzano (MI)

Ven 28 Luglio @ Phenomenon, Fontaneto D’Agogna (NO)

Sab 29 Luglio @ Blow Rock, Catania

Dom 30 Luglio @ Bronson’s Escape, Maserada Sul Piave (TV)

Ingresso Gratuito

