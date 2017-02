Crazy Lixx: tutti i dettagli del nuovo album, “Ruff Justice”

I Crazy Lixx sono pronti a tornare sulle scene con la pubblicazione del loro nuovo album, “Ruff Justice“. Il disco sarà disponibile a partire dal prossimo 21 aprile, e sarà un’occasione per festeggiare il quindicesimo compleanno della band. Inoltre, nel disco sono presenti ben tre canzoni (“XIII”, “Killer”, “Live Before I Die”) che fanno parte della colonna sonora del videogioco “Venerdì 13“, gioco sviluppato da Gun Media e IllFonic, e pubblicato da Gun Media.

Di seguito la tracklist e l’artwork di copertina di “Ruff Justice“:

01. Wild Child

02. XIII

03. Walk The Wire

04. Shot With A Needle Of Love

05. Killer

06. Hunter Of The Heart

07. Snakes In Paradise

08. If It’s Love

09. Kiss Of Judas

10. Live Before I Die