Comeback Kid: online il nuovo singolo “Absolute” eseguito con Devin Townsend

I Comeback Kid hanno da poco siglato un nuovo contratto discografico con la Nuclear Blast. La band punk/hardcore ha inoltre distribuito in streaming un nuovo singolo dal titolo “Absolute“; il brano vede la partecipazione in veste di special guest il geniale Devin Townsend.

Andrew Neufeld, cantante della band, commenta:

Siamo in estasi per aver avuto la possibilità di aver firmato con la Nuclear Blast. Un’etichetta che ha trent’anni di esperienza alle spalle con rooster che comprende tra gli altri anche alcune fra le band hardcore e metal più intransigenti in assoluto. Così come i Comeback Kid, la Nucler Blast riesce ad espandere la sua energia a livello globale, visto che possiede uffici in tutto il mondo. Noi siamo orogogliosi di farne parte perchè ciò consentirà di suonare praticamente ovunque. In Canada ci siamo rivolti ai nostri amici di lunga data New Damage/Dine Alone. Abbiamo lavorato a stretto contatto per lungo tempo e sappiamo che sarà un sodalizio perfetto e un nuovo inizio in madrepatria. Il nostro nuovo album, dal mio punto di vista, sarà la release più interessante e varia in assoluto. Ci sono alcune collaborazioni e abbiamo cercato di fare cose nuove ed uscire dalla nostra comfort zone. Ho lavorato con Devin Townsend su un altro progetto e vederlo cantare su ‘Absolute’ è stato veramente incredibile… Quando gli abbiamo chiesto di cantare lui è stato da subito aperto e volenteroso e noi lo ringraziamo per questo. Ha posto il suo stile unico sul nostro lavoro.