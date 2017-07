Coal Chamber: “con la band è finita per sempre”, parola di Dez Fafara

Dez Fafara, vocalist dei DevilDriver, ha parlato in una recente intervista della sorte dei Coal Chamber, la band di cui faceva parte e che si era riunita nel 2011, dopo una pausa iniziata nel 2003.

La band ha pubblicato il suo ultimo album “Rivals” nel 2015.

Secondo Fafara, però, i Coal Chamber sarebbero storia vecchia e senza possibilità di ritorno sulle scene:

“Ho aspettato 13 anni perchè la band che avevo fondato tornasse insieme. Dopo aver pubblicato un disco ben accolto dalla critica e aver suonato dei fantastici show, mi è diventato chiato che non volevo andare avanti con quelle persone.

Non voglio esprimere pareri su questioni personali ma, semplicemente, non funziona. Speravo che andasse bene – per i fan, per me, per la musica – ma ci sono cose su cui bisogna lavorare. E deve esserci disponibilità al 110%, altrimenti io non torno in tour.

Quando ho lasciato i Coal Chamber, ho pensato che era finita per sempre. Tredici anni dopo, abbiamo inciso un disco. Adesso è finita davvero, e per sempre. Ecco come la vedo.”