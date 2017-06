Circus Maximus: il live video di “The Weight” dal nuovo live album “Havoc In Oslo”

I prog metaller norvegesi Circus Maximus hanno diffuso in streaming la performance di “The Weight“, brano contenuto nel loro nuovo live album intitolato “Havoc In Oslo“, la cui uscita è prevista il prossimo 4 agosto. La release, che sarà disponibile in 2CD/DVD e 2CD/BluRay, contiene la registrazione dello show tenuto dalla band lo scorso 6 febbraio ad Oslo.

Di seguito ricordiamo tracklist e artwork:

• CD1:

1. Forging

2. Namaste

3. The One

4. The Weight

5. Highest Bitter

6. Architect Of Fortune

7. Arrival Of Love

8. Loved Ones

9. Sin

• CD2:

1. Havoc

2. Pages

3. Abyss

4. I Am

5. Chivalry

6. Game Of Life

• DVD/Blu-Ray:

1. Forging

2. Namaste

3. The One

4. The Weight

5. Highest Bitter

6. Architect Of Fortune

7. Arrival Of Love

8. Loved Ones

9. Sin

10. Havoc

11. Pages

12. Abyss

13. I Am

14. Chivalry

15. Game Of Life