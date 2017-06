Chris Cornell: la sua voce in un disco di poesie di Johnny Cash

Secondo quanto dichiarato da The Pulse Of Radio, il compianto Chris Cornell avrebbe prestato la voce per un interessante progetto discografico: si tratterebbe di un album incentrato su alcune poesie di Johnny Cash trasposte in musica.

Il progetto, dal titolo “Johnny Cash Forever Words: The Music” è curato da John Carter Cash, figlio di Johnny Cash e basato su un libro di poesie del noto padre musicista, intitolato “Forever Words: The Unknown Poems”.

A quanto pare, il disco ancora senza una data di release vedrebbe la partecipazione di Chris Cornell, Jamey Johnson, Brad Paisley, T-Bone Burnett, Kacey Musgraves e altri artisti.