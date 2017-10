Celtic Frost: è morto il bassista Martin Eric Ain

Il web ci informa che Martin Stricker, , meglio noto come Martin Eric Ain, bassista e membro fondatore dei Celtic Frost, nonché ancora prima membro degli Hellhammer, è morto ieri, 21 ottobre, all’età di 50 anni per un attacco cardiaco. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni, né dichiarazioni ufficiali dagli altri membri della band elvetica.