Cellador: il lyric video del brano “Shadowfold”

Riceviamo e pubblichiamo:

I Cellador hanno pubblicato il lyric video del brano “Shadowfold“, tratto dall’attesissimo nuovo album della band “Off The Grid“, in uscita il prossimo 10 Marzo su Scarlet Records.

I Cellador affondano le proprie radici nei primi anni 2000, anni in cui si ponevano in netta antitesi con la scena metal dominante all’epoca negli Stati Uniti. La loro formula, fatta di power metal potente e velocissimo, linee vocali ultra-melodiche e un songwriting sempre originale ed accattivante, unita ai loro intensissimi live show, hanno presto fatto assurgere la band ad un ruolo di vero e proprio culto. Subito dopo la pubblicazione dell’album di debutto “Enter Deception” (2006), la critica li ha definiti “I nuovi Re del Power Metal americano”, spianando loro la strada verso il successo internazionale e permettendogli di dividere il palco con artisti blasonati come Trivium, Helloween, Sonata Arctica, Queensryche, Gamma Ray, Bullet For My Valentine, Behemoth, Hatchet, Havok, Vale of Pnath, Protest The Hero, Moonspell, Amaranthe e molti altri.

Dopo un’attesa durata molti anni, la band è finalmente pronta alla pubblicazione del nuovo album “Off The Grid”, che uscirà dunque sotto l’egida di Scarlet Records, con cui il quintetto di Denver, Colorado, ha recentemente siglato un nuovo contratto discografico. Il disco è stato masterizzato da Peter Rutcho ai Damage Studios (Havok, Revocation) di Southbridge, Massachusetts, mentre l’artwork reca la firma di Colin Marks (Rain Song Design).