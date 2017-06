Carach Angren: il video ufficiale di “Charles Francis Coghlan”

I black metallers olandesi Carach Angren hanno pubblicato il loro nuovo album, “Dance And Laugh Amongst The Rotten“, il 16 giugno tramite Season Of Mist. Un nuovo estratto dal full length, il brano “Charles Francis Coghlan” e il relativo video ufficiale, è disponibile online.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. Opening (2:17)

02. Charlie (4:10)

03. Bloodqueen (4:55)

04. Charles Francis Coghlan (6:07)

05. Song For The Dead (4:16)

06. In De Naam Van De Duivel (6:29)

07. Pitch Black Box (3:17)

08. The Possession Process (4:27)

09. Three Times Thunder Strikes (5:19)