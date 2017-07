Gli australiani Caligula’s Horse hanno annunciato la release del loro nuovo album, che si intitolerà “In Contact” e sarà pubblicato il 15 settembre per InsideOut Music.

La band ha reso disponibile un breve trailer del disco:

Di seguito la tracklist di

01.Dream the Dead

02.Will’s Song (Let the Colours Run)

03.The Hands are the Hardest

04.Love Conquers All

05.Songs for No One

06.Capulet

07.Fill My Heart

08.Inertia and the Weapon of the Wall

09.The Cannon’s Mouth

10.Graves