Bullet For My Valentine: Matt Tuck “Pronta la musica per 6 nuove canzoni”

I Bullet For My Valentine sono in piena fase creativa, ed al momento sarebbero 6 la canzoni giù impostate da Matt Tuck & soci. Il successore di “Venom” starebbe quindi prendendo forma in questi giorni.

Siamo ancora alle fasi iniziali, Non saprei ancora dire come suonare perchè si tratta ancora di canzoni strumentali e stiamo ancora cercando di dargli una forma compiuta. Due di queste hanno anche una sorta di linea vocale, ma per il momento è tutto ancora in fase embrionale. Siamo però molto felici perchè sentiamo di aver imboccato la strada giusta. Ci stiamo facendo in 4 per cercare di trovare qualcosa di speciale come abbiamo sempre fatto