Brother Firetribe: a marzo l’album “Sunbound”, i dettagli

I finlandesi Brother Firetribe, band che vede tra le sue fila il chitarrista dei Nightwish, Emppu Vuorinen, pubblicheranno il prossimo 24 marzo per Spinefarm Records il loro quarto album, intitolato “Sunbound“. Il successore di “Diamond In The Firepit” (la recensione), uscito nel 2014, è stato mixato da Mikko Karmila, che ha lavorato anche con Nightwish, Stratovarius e Children Of Bodom. L’album sarà pubblicato su CD e su vinile, con una bonus track, e avrà questa tracklist:

01. Sunbound

02. Help Is On The Way

03. Indelible Heroes

04. Taste of a Champion (ascolta il brano)

05. Last Forever

06. Give Me Tonight

07. Shock

08. Strangled

09. Heart of the Matter

10. Restless Heart

11. Big City Dream

12. Phantasmagoria

13. Don’t Cry For Yesterday (vinyl only)

Questo sarà l’artwork di copertina.