Broken Hope: il video a 360° di “The Meek Shall Inherit Shit”

Mancano pochi giorni all’uscita del nuovo album dei Broken Hope, intitolato “Mutilated And Assimilated” e in uscita il 23 giugno per Century Media Records. Un nuovo estratto dall’album, il brano “The Meek Shall Inherit Shit” con il relativo video a 360°, è ora disponibile online sul canale Youtube dell’etichetta.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

“The Meek Shall Inherit Shit”

“The Bunker”

“Mutilated and Assimilated”

“Outback Incest Clan”

“Malicious Meatholes”

“Blast Frozen”

“The Necropants”

“The Carrion Eaters”

“Russian Sleep Experiment”

“Hell’s Handpuppets”

“Beneath Antarctic Ice”

“Swamped-In Gorehog”