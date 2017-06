Breaking Larsen Theory: il nuovo album “Wasted Words” pubblicato su formato digitale

Comunicato Stampa

È stato rilasciato sugli store digitali di tutto il mondo “Wasted Words“, il nuovo disco dei milanesi Breaking Larsen Theory. L’album anticipato nelle scorse settimane dal videoclip del brano “Visions“, è online dal 23 giugno per Volcano Records & Promotion e dopo il battesimo del fuoco avvenuto in occasione del Volcano Rock Fest al Legend Club di Milano il 17 giugno scorso, la band alternative metal tornerà live il prossimo 6 agosto insieme ai Lacuna Coil al South’s Cheyenne Metal Fest in Puglia. Il disco sarà in vendita in tutti i negozi di dischi a partire dal 14 luglio.

Per maggiori informazioni

https://www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/breakinglarsentheory

Ricordiamo di seguito tracklist e artwork del disco:

1. Metastasis

2. Every Road I’Ve Kept Alone

3. Visions

4. Wasting Words

5. On The Cruel Real

6. Wake Up (Reprise)

7. B.L.T. (ascolta l’audio)

8. Severing Ties

9. Picture Of You

10. Beyond This Hole

11. Dream In Colour