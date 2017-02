Body Count: altre informazioni sul nuovo album, “Bloodlust”

I Body Count, capeggiati dal rapper Ice-T, pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato “Bloodlust“, il prossimo 31 marzo per Century Media. L’uscita dell’album sarà preceduta da quella del singolo “No Lives Matter“, prevista per il 17 febbraio; l’album sarà inoltre caratterizzato dalla presenza come ospiti speciali di Dave Mustaine, Max Cavalera e Randy Blythe. E’ online anche l’artwork di copertina; “Bloodlust” è stato registrato insieme al produttore Will Putney, che aveva già lavorato con la band in occasione dell’album “Manslaughter“.