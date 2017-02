I Bloodbound pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato “War Of Dragons“, il prossimo 24 febbraio per AFM Records. Un nuovo estratto dal full length, il brano “Battle In The Sky” con il relativo video ufficiale, è ora disponibile online.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

A New Era Begins

Battle In The Sky

Tears Of A Dragonheart

War Of Dragons

Silver Wings

Stand And Fight

King Of Swords

Fallen Heroes

Guardians At Heaven’s Gate

Symphony Satana

Starfall

Dragons Are Forever