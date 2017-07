Riceviamo e pubblichiamo:

I Blood Youth, pesi massimi dell’hardcore originari di Harrogate, saranno in Italia per due date in apertura ai Neck Deep a ottobre. La band inglese, cui album di debutto “Beyond Repair” è uscito lo scorso 7 aprile via Rude Records, condividerà il palco anche con Real Friends e As It Is per l’occasione:

29 Ottobre @ Circolo Magnolia, Milano

30 Ottobre @ Kindergarten, Bologna