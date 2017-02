Blaze Bayley: il video di “Endure And Survive”

Blaze Bayley, ex vocalist degli Iron Maiden, ha diffuso online il video ufficiale di “Endure And Survive”, title track del nuovo album omonimo in uscita il prossimo 3 Marzo tramite Blaze Bayley Recording. Il disco è il sequel di “Infinite Entanglement” (2016), primo capitolo di una trilogia basata su un concept fantascientifico.

La nuova release è stata registrata tra l’ottobre e il dicembre scorso a Birmingham nei Robannas Studios, prodotta da Bayley e dal chitarrista Chris Appleton, mixata da Miguel Seco e masterizzata da Ade Emsley (IRON MAIDEN, TANK, PHIL CAMPBELL).

Blaze Bayley si è inoltre avvalso dei seguenti artisti che hanno collaborato con lui per la realizzazione del nuovo lavoro: Luke Appleton (ICED EARTH, ABSOLVA) cori; Michelle Sciarrotta chitarra classica, cori, doppiaggio; Jo Robinson cori; Mel Adams cori, Liz Owen cori; Thomas Zwijsen chitarra classica; Anne Bakker violino e cori; Corvin Bahn (Uli Jon Roth) fisarmonica; Aine Brewer (doppiaggio); Rob Toogood (doppiaggio) cori.

Ricordiamo inoltre che l’ex Maiden esibirà alle Officine Sonore di Vercelli ( Il 30 marzo 2017), nel tour mondiale che lo vedrà protagonista.

Di seguito tracklist e artwork di “Endure And Survive (Infinte Entanglement Part II)“:

01. Endure And Survive

02. Escape Velocity

03. Blood

04. Eating Lies

05. Destroyer

06. Dawn Of The Dead Son

07. Remember

08. Fight Back

09. The World Is Turning The Wrong Way

10. Together We Can Move The Sun