I Blackberry Smoke hanno reso disponibile in streaming il video del brano “Like An Arrow”, title track dell’ultimo album della band, uscito alla fine del 2016 per Earache Records.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01.“Waiting For The Thunder”

02.“Let It Burn”

03.“The Good Life”

04.“What Comes Naturally”

05.“Running Through Time”

06.“Like An Arrow”

07.“Ought To Know”

08.“Sunrise In Texas”

09.“Ain’t Gonna Wait”

10.“Workin’ For A Workin’ Man”

11.“Believe You Me”

12.“Free On The Wing” (feat. Gregg Allman)