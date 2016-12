Black Veil Brides: online il video di “The Outsider”

I Black Veil Brides hanno rilasciato online il video di “The Outsider“, brano incluso nel nuovo album che uscirà il nei primi mesi del 2017.

In definitiva mi sentirei ridicolo se facessi come alcuni che se ne escono con dichiarazioni tipo “Questa è la roba più grande e più cool che abbiamo realizzata, al tempo stesso è la nostra release più melodica e più heavy”, e altre stronzate simili che sento dire in giro. La realtà è che sono migliorato nel fare le cose rispetto a come le facevo quando avevo 18 anni. Tutta la band è cresciuta. Sicuramente siamo le persone che meglio capiscono come funziona questa band, meglio di chiunque altro. Credo che questo album, dal punto di vista emotivo, è quello che collega tutto quanto e fa si che la storia si concluda. Se si ascoltano tutti i nostri album si intravede una linea comune che li unisce: ciò che emerge riguarda la crescita di cinque persone che provengono da ambienti differenti e che non hanno tante cose in comune tranne una specifica esperienza di vita che abbiamo condiviso. Siamo arrivati al punto che ciascuno di noi sa come terminare una frase musicale scritta da un altro e questo è indice di un legame solido tra i vari membri della band.