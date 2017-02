Black Sabbath: video del finale dell’ultimo concerto

Si è tenuto ieri, 4 febbraio, alla Genting Arena di Birmingham il concerto finale del The End Tour, che come detto ormai da diverso tempo ha messo la parola fine sulla carriera dei Black Sabbath. La stessa band, sui propri profili social, ha pubblicato un video che immortala l’ultima esecuzione di “Paranoid” e i saluti finali da parte della band.

Questa la setlist eseguita dai Black Sabbath nell’ultima data:

01. Black Sabbath

02. Fairies Wear Boots

03. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

04. After Forever

05. Into The Void

06. Snowblind

07. War Pigs

08. N.I.B.

09. Hand Of Doom

10. Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania (medley)

11. Rat Salad

12. Iron Man

13. Dirty Women

14. Children Of The Grave

Encore:

15. Paranoid