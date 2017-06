Black Sabbath: in arrivo a Settembre la raccolta di vinili “The Ten Year War”

I Black Sabbath hanno annunciato l’uscita di una nuova raccolta di vinili in edizione limitata, che si intitolerà “The Ten Year War” e verrà pubblicata il prossimo 29 Settembre per BMG.

Questo speciale box set conterrà 8 album e alcune rarità per veri appassionati della band, il tutto condito da artwork esclusivi creati dall’artista e attivista Shepard Fairey.

Gli 8 vinili contenuti nella raccolta sono stati rimasterizzati dall’ingegnere del suono Andy Pearce e ogni LP avrà un colore particolare:

* Black Sabbath

* Paranoid

* Master Of Reality (include il poster originale)

* Vol. 4

* Sabbath Bloody Sabbath

* Sabotage

* Technical Ecstasy

* Never Say Die!

Saranno inoltre presenti due rarissimi singoli:

* La versione giapponese di “Evil Woman (Don’t Play Your Games With Me)” / “Black Sabbath”

* La versione cilena di “Paranoid”/“The Wizard” (originariamente pubblicato in sole 100 copie)

Di seguito un primo trailer di “The Ten Year War”: