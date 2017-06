La Trafalgar Releasing distribuirà giorno 28 settembre, in circa 1500 cinema sparsi per il globo, il film-documentario “The End Of The End“. Il film immortala l’ultimo monumentale tour dei Black Sabbath culminato nello show conclusivo tenutosi lo scorso 4 febbraio a Birmingham, città natale dei Sabbath.

Maggiori informazioni riguardo ai cinema aderenti a questo speciale evento e a come prenotare i biglietti su http://www.blacksabbathfilmtickets.com/