Beneath: i dettagli del nuovo album “Ephemeris”; online l’audio di “Constellational Transformation”

I Beneath pubblicheranno il loro nuovo album intitolato “Ephemeris” il prossimo 18 agosto per Unique Leader Records. Il full length è stato registrato, mixato e masterizzato da Fredrik Nordström (Arch Enemy, Dimmu Borgir, In Flames, At The Gates) presso i Studio Fredman.

La death metal band islandese ha inoltre reso disponibile online tramite Bandcamp il primo singolo “Constellational Transformation“.

Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare la pubblicazione del nostro terzo album ‘Ephemeris’. Ci siamo avvalsi della presenza di Mike Heller in qualità di session drummer per le canzoni di un lavoro che danno vita ad una nuova dimensione nel stile musicale dei Beneath. Non perdetevi questa data: 18 agosto!

vocalist dei

Il chitarrista Jóhann Ingi Sigurðsson ha aggiunto:

‘Ephemeris’ è stato un album molto duro ed esigente sotto diversi punti di vista… rappresenta un punto di svolta per la band. Abbiamo sempre voluto fortemente forzare noi stessi verso strade nuove che ci mettevano alla prova e ciò, soprattutto su quest’album, significa grossi cambiamenti nel nostro sound generale. Ci sono brani che costituiscono un matrimonio perfetto tra potenza e brutalità mentre nel contempo vi sono degli arrangiamenti molto tecnici che hanno spinto le nostre abilità al limite. In conclusione si tratta di un album che presenta tante dimensioni musicale e ne vado molto fiero.

Di seguito tracklist e artwork del disco:

01. Constellational Transformation

02. Eyecatcher

03. Ephemeris

04. Alignments

05. Guillotine

06. Cities Of The Outer Reaches

07. Medium Obscurum

08. Amorphous Globe

09. Multiangular