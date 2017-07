Beast In Black: in arrivo l’album di debutto della band fondata dall’ex chitarrista dei Battle Beast

Anton Kabanen, ex chitarrista della power metal band finlandese Battle Beast, ha annunciato di aver completato i lavori sull’album di debutto della sua nuova band, i Beast In Black.

Kabanen aveva lasciato i Battle Beast nel Febbraio 2015 e si è da allora dedicato al suo nuovo progetto, il cui primo disco dovrebbe vedere la luce entro la fine di quest’anno.

L’album è stato prodotto dallo stesso Anton Kabanen e registrato principalmente presso il suo Sound Quest Studio.

Ecco quanto dichiarato dal chitarrista:

“Voglio portare avanti la visione a cui ho dato inizio con i Battle Beast, il che significa continuare a scrivere i miei brani in libertà, e il concetto della bestia è diventato una parte essenziale della mia vita. E’ come Eddie per gli Iron Maiden.”