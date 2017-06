Battlefield Metal Fest: il running order del festival

Comunicato stampa:

Manca davvero poco alla prima edizione del Battlefield Metal Fest e siamo lieti di poter finalmente annunciare gli orari del festival, nei quali abbiamo fatto del nostro meglio per unire qualità e quantità!

Programma del festival:

Domenica 2 luglio 2017 Battlefield Metal Fest IPPODROMO SNAI – SAN SIRO, Via Diomede 1 (ingresso da Piazzale Lotto – M1 Lotto Fieramilanocity), Milano, Italy, 20121

Apertura porte 14:30

Firewind 15:00

Grave Digger 16:10

Turisas 17:40

Ensiferum 19:10

Blind Guardian ( Special event performing the masterpiece “Imaginations From The Other Side”) 20:50