Battlefield Metal Fest: gli orari dei meet & greet con le band

Comunicato stampa:

Ve li avevamo promessi ed eccoci qua! Abbiamo il piacere di comunicarvi che Blind Guardian, Ensiferum, Turisas e Firewind saranno a vostra disposizione per un Meet&Greet gratuito e pubblico: tutti i presenti avranno quindi la possibilità di incontrare le band per saluti e autografi.

Purtroppo i Grave Digger, che avevano dato disponibilità, sono stati costretti a non aderire per via delle tempistiche strette dovute ad altri impegni.

Per garantire che ognuno di voi possa partecipare vi preghiamo di seguire queste semplici regole:

– UN SOLO OGGETTO DA FAR AUTOGRAFARE A PERSONA (presto sarà comunicata la lista degli oggetti non consentiti)

– NO FOTO: ci penserà il nostro fotografo a catturare i vostri momenti che poi ritroverete su una apposita galleria sulla pagina dell’evento.