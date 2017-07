Axel Rudi Pell: il video del singolo “Love’s Holding On” con Bonnie Tyler

Il chitarrista tedesco Axel Rudi Pell pubblicherà il prossimo 21 aprile una nuova raccolta di ballad intitolata “The Ballads V“, tramite Steamhammer/SPV. Il primo singolo estratto, in uscita oggi, si intitola “Love’s Holding On” ed è accompagnato da un video ufficiale. Il pezzo è un duetto fatto con Bonnie Tyler, la cantante famosa fin dagli anni ’80 soprattutto per il brano “Total Eclipse Of The Heart“.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. Love’s Holding On (5:06) (new song feat. Bonnie Tyler)

02. I See Fire (6:02) (new cover version, Ed Sheeran song)

03. On The Edge Of Our Time (7:42) (new song)

04. Hey Hey My My (5:02)

05. Lived Our Lives Before (6:31)

06. When Truth Hurts (6:46)

07. Forever Free (8:27)

08. Lost In Love (6:05)

09. The Line (live) (7:31) (previously unreleased)

10. Mistreated (live) (14:12)