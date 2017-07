Avenged Sevenfold: la cover di “Retrovertigo” dei Mr. Bungle

Gli Avenged Sevenfold hanno reso disponibile in streaming una nuova cover, seconda ideale aggiunta al loro ultimo album “The Stage” dopo quella relativa al brano folk messicano “Malagueña Salerosa”.

Questa volta si tratta di “Retrovertigo”, brano della experimental rock band Mr. Bungle, guidata da Mike Patton.

“Siamo dei grandissimi fan dei MR. BUNGLE e ‘Retrovertigo’ è una delle nostre canzoni preferite e una delle più leggere della band, per cui abbiamo pensato che sarebbe stato divertente farne una versione heavy.

Speriamo che questa cover spinga chi non conosce i MR. BUNGLE ad andare più a fondo nel magico mondo di questo gruppo. Mike Patton è uno dei più grandi cantanti della nostra generazione ed è stato abbastanza difficile per me cantare uno dei suoi pezzi, ma ci siamo davvero divertiti a registrare questa traccia.”