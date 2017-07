I modern prog metaller italiani Avelion hanno diffuso online il lyric video di “Never Wanted“, brano contenuto nel loro ultimo studio album “Illusion Of Transparency” (la recensione), uscito lo scorso aprile tramite Revalve Records.

Di seguito ricordiamo tracklist e artwork del disco:

01. Fading Out

02. Echoes And Fragrance

03. Burst Inside

04. Derailed Trails Of Life

05. Falling Down

06. Innocence Dies

07. Waste My Time

08. Open Your Eyes

09. Ain’t No Dawn

10. Never Wanted