I norvegesi Atrox pubblicheranno il prossimo 8 settembre per Dark Essence Records il loro nuovo album. Intitolato “Monocle“, il nuovo album è il successore di “Binocular” (la recensione), uscito nel 2008 e viene definito dalla band come il loro lavoro più oscuro in assoluto.

Di seguito la tracklist e l’artwork di copertina:

“Mass”

“Vacuum”

“Heat”

“Finger”

“Suicide Days”

“For We Are Many”

“Movie”

“Target”