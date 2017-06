Arcadea: in streaming il debut album

E’ stato pubblicato ieri da Relapse Records il disco d’esordio omonnimo degli Arcadea (la recensione), side project di Brann Dailor, batterista dei Mastodon. Per chi non l’avesse ancora ascoltato, l’album si può ascoltare per intero online.

Questa la tracklist:

01. Army Of Electrons

02. Gas Giant

03. Rings Of Saturn

04. Neptune Moons

05. Infinite End

06. Electromagnetic

07. Motion Of Planets

08. The Pull Of Invisible Strings

09. Through The Eye Of Pisces

10. Worlds Can Go On

11. Magnificent Facade