Anvil: ad agosto le registrazioni del nuovo album

I canadesi Anvil torneranno in studio in Germania nel mese di agosto per iniziare le registrazioni del loro nuovo album, che si intitolerà “Pounding The Pavement” e dovrebbe essere pubblicato all’inizio del 2018. Anche questa volta, la band ha chiesto il contributo dei fan lanciando una campagna su Pledge Music per il preorder del disco. L’altro aspetto importante è che, con questo album il diciassettesimo della loro discografia, gli Anvil festeggeranno i quarant’anni della loro carriera.