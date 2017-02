Antropomorphia: ascolta il brano “Crown Ov The Dead”

I death metaller olandesi Antropomorphia pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato “Sermon Ov Wrath“, il prossimo 24 febbraio. Una nuova anteprima dal full length, il brano “Crown Ov The Dead“, caratterizzato per la presenza della cantante dei Dool, Ryanne van Dorst, è ora disponibile online.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. Sermon ov Wrath

02. Suspiria de Profundis

03. Murmur ov the Dead

04. Ad Me Venite Mortui

05. Crown ov the Dead

06. Sinful Rapture

07. Within Her Pale Tomb ov Putrid Lust

08. The Blistering Splendour ov Darkness

09. In Bestial Decadence