Anthrax: saranno i fan a scegliere le canzoni del tour “Among The Kings”

Si avvicina la calata europea e britannica degli Anthrax. La band, oltre alle canzoni di “Among The Living” (che ricordiamo sarà eseguito per intero) suonerà altri 10 brani estratti dal suo repertorio e questi brani saranno scelti dai fan. Scott Ian & Co. hanno infatti invitato i fan a scegliere le 10 canzoni che completeranno la scaletta. Una scelta che avverrà solo tramite il sito della band.

Un tour per celebrare il disco di maggiore successo della band che arriverà in Italia il prossimo 14 marzo. A supporto ci saranno i The Raven Age

ANTHRAX + The Raven Age 14 marzo

LIVE MUSIC CLUB – Trezzo sull’Adda – Milano

Prezzo in cassa € 30, se acquisti on line € 25 + diritti

Biglietti in vendita da giovedì 17 novembre ore 10

Prenotazione tavoli sala + 39 347 19 77 297

Evento Facebook