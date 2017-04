Anthrax: la ristampa di “State Of Euphoria” in arrivo nel 2018

Gli Anthrax guardano in avanti e pensano già al 2018, quando il loro album “State Of Euphoria” festegggerà il trentennale dalla pubblicazione. Per l’occasione, la band ha in programma una ristampa in versione estesa, che conterrà sicuramente del materiale bonus, composto principalmente da versioni demo e in studio dei brani che poi sono confluiti nell’album ufficiale. La notizia è arrivata da Charlie Benante nel corso di una recente intervista, durante la quale ha spiegato quale sia lo stato di avanzamento della ristampa:

Sì, sarà un package ottimo. Ho quasi finito di mettere insieme il tutto. L’unica cosa che mi manca è del buon materiale live, ma che ci posso fare? Ma il bonus disc avrà…ci saranno demo, riff di chitarra fatti durante le prove che sono finiti nelle tracce base, che poi sono finiti nei veri brani. Quindi ci sarà l’evoluzione della maggiior parte dei brani.