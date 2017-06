Annihilator: una data in Sardegna ad Agosto

Hellfire Booking Agency ha annunciato che gli Annihilator si esibiranno ad Agosto in Sardegna, per la loro unica data estiva nel nostro paese.

La band suonerà in Italia il prossimo 5 Agosto in occasione del Rock N Bol Event, che si svolge ogni anno a Bolotana, in provincia di Nuoro.

Domani mattina verranno rilasciati ulteriori dettagli e sarà disponibile l’evento online della kermesse sarda.