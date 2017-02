Anewrage: i dettagli del nuovo album “Life-Related Symptoms”

Gli Anewrage hanno rivelato i dettagli del loro nuovo album “Life-Related Symptoms”, che verrà pubblicato il prossimo 7 Aprile per Scarlet Records.

Il disco è stato prodotto da Matteo Magni presso i Magnitude Studios di Seregno (MB).

Di seguito un breve teaser di “Life-Related Symptoms”:

Questa la tracklist della release:

1. Upside Down

2. My Worst Friend

3. Dancefloor

4. Tomorrow

5. Evolution Circle

6. Floating Man

7. The 21st Century

8. Life Is You

9. Outside

10. All The Way

11. Insight

12. Clockwork Therapy

13. Wolves And Sirens

Di seguito invece l’artwork di copertina: