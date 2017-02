Anewrage: Annunciato il “Life-Related Symptoms” Tour

Partirà da Milano (8 Aprile Legend Club) il “Life-Related Symptoms” Tour degli Anewrage. Il nuovo album della band uscirà il giorno prima del debutto sui palchi tramite Scarlet Records, per un release party coi fiocchi, con special guests e sorprese a far da padrone.

Dopo la data zero milanese, la band sarà on the road fino alla fine di maggio, per un totale di nove città diverse sparse per tutta la Penisola. Torino, Frosinone, Roma, Modena, Cremona, Bari, Brescia e Vercelli saranno le prime città ad ospitarli dal vivo. Ma non mancheranno di certo interessanti novità per tutta la stagione estiva.

Queste le date



sab 08/04 LEGEND CLUB, Milano – Release Party ‘Life-Related Symptoms’ > https://goo.gl/PdybDP

ven 14/04 LAVANDERIE RAMONE, Torino > https://goo.gl/Hgegw7

ven 21/04 SATYRICON, Alatri (FR) > https://goo.gl/uHGPcI

sab 22/04 DEFRAG, Roma > https://goo.gl/9e7rZU

mar 25/04 AMERICAN DINER, S. Prospero (MO) > https://goo.gl/vM6SYU

ven 28/04 MIDIAN, Cremona > https://goo.gl/SdUWHB

ven 19/05 GARAGE SOUND, Bari > https://goo.gl/kxYt2U

sab 20/05 ROCK OUT, Cazzago San Martino (BS) > https://goo.gl/hqBsSc

sab 27/05 OFFICINE SONORE, Vercelli > https://goo.gl/YIs1gK

Presto ulteriori su

www.anewrage.com

www.facebook.com/ANEWRAGE