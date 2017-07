Andy James e Angel Vivaldi: una data live in Italia a novembre

Comunicato Versus Music:

Versus Music Project è felice di presentare l’arrivo in Italia per una data unica del The Wave Of Synergy Tour, che unirà le performance live di due grandi chitarristi del panorama progressive metal moderno come ANDY JAMES ed ANGEL VIVALDI, uniti in questo tour europeo che li porterà ad esibirsi nelle principali città del continente ed anche a grandi eventi com l’Euroblast di Colonia.

11.10.2017

MILANO – CIRCOLO SVOLTA

Via Franchi Maggi, 118 – Rozzano (MI)

Andy James (UK – Urban Yeti Records)

+Angel Vivaldi (USA – Progressive Metal)

+guest TBA

Apertura porte: 21.00

Biglietti: 15€

Prevendite disponibili su Versus Music.

INGRESSO RISERVATO AI SOCI ACSI

Maggiori informazioni sull’ evento Facebook.