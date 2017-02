Gli Amaranthe hanno reso disponibile online il loro nuovo video ufficiale, relativo al brano “Boomerang“.

Il video è stato diretto da Patric Ullaeus della Revolver Film Company, che in passato ha lavorato anche per band come Dimmu Borgir, Lacuna Coil, In Flames e Kamelot.

Il brano fa parte delll’album “Maximalism” (la recensione), pubblicato lo scorso ottobre da Spinefarm Records.