Alter Bridge: video del concerto al Graspop

Mancano pochi giorni al ritorno in Italia degli Alter Bridge, previsto per il 5 e 6 luglio prossimi rispettivamente a Roma e Milano. Nell’attesa, possiamo gustarci il video professionale dell’interno concerto che la band ha tenuto lo scorso week end al estival belga Graspop Metal Meeting.

Questa la setlist eseguita:

01. Come To Life

02. Farther Than The Sun

03. Addicted To Pain

04. Cry Of Achilles

05. Ties That Bind

06. Crows On A Wire

07. Isolation

08. Blackbird

10. Metalingus

11. Show Me A Leader

12. Rise Today (con Björn Gelotte degli In Flames)