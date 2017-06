Alter Bridge: cambio di location per le date italiane

Vertigo ha annunciato che le due tappe italiane degli Alter Bridge, previste per la prossima settimana, subiranno un cambio di location.

Le due date della band, supportata per l’occasione dai Blue Pills, erano originariamente schedulate al Postepay Sound Rock in Roma e all’Ippodromo Snai San Siro a Milano, ma si terranno invece all’Orion e al Fabrique.

ALTER BRIDGE+

Blues Pills

05.07 ROMA – Orion

06.07 MILANO – Fabrique

I biglietti venduti con la dicitura Postepay Sound Rock in Roma e Ippodromo Snai – San Siro saranno validi per l’ingresso nelle nuove venue.